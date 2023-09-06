مصر: إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بحلّ وسط في قضية سدّ النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأربعاء": "إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأيٍّ من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة".
وأكد "شكري" في كلمة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أنه لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتّصل بملء وتشغيل سد النهضة".
وعبّر عن تطلع بلاده إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحثّ إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم دون إبطاء.
وكانت مصر قد أعلنت أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي، في القاهرة، بخصوص سد النهضة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.