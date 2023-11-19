"الخارجية الفلسطينية": فشل مجلس الأمن في وقف حرب "إسرائيل" على غزة شجّعها على ارتكاب المجازر

ولفتت إلى أن الهدف من ذلك القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها، أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أن لا مكان آمناً في قطاع غزة.