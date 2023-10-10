كيف أوهمت "حماس" إسرائيل بعدم استعدادها لخوض أي مواجهة عسكرية؟

وبيّن المصدر أن العملية قسمت إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى تمثلت في إطلاق 3000 صاروخ من غزة بالتزامن مع عمليات توغل نفذها مقاتلون باستخدام طائرات شراعية معلقة عبر الحدود، والثانية، عمل المقاتلون على تأمين المناطق لتتمكن قوات الكوماندوز من اقتحام الجدار الخرساني المحصن إلكترونياً، الذي يفصل غزة عن المستوطنات، والمرحلة الثالثة، استخدم المقاتلون متفجرات لاختراق الحواجز، ثم عبروها مسرعين على دراجات نارية، فيما عملت الجرافات على توسيع الفجوات في الجدار ليتمكن المزيد من المقاتلين من الدخول بسيارات رباعية الدفع، وهاجمت وحدة كوماندوز مقر الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، وشوشت اتصالاته، ومنعت الأفراد من الاتصال بالقادة أو ببعضهم البعض، والمرحلة الرابعة، تضمنت نقل الرهائن إلى غزة، وتحقق ذلك في وقت مبكر من الهجوم.