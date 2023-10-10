كيف أوهمت "حماس" إسرائيل بعدم استعدادها لخوض أي مواجهة عسكرية؟

يُجمع المراقبون على إرجاع نجاح الهجوم، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في حزام المستوطنات المسمى بـ"غلاف غزة"؛ إلى قدرة الحركة على خداع إسرائيل، إيهامها بأنها غير مستعدة لخوض أي مواجهة عسكرية، فكيف خدعت "حماس" إسرائيل؟ وما الوسائل التي اعتمدت عليها في تضليلها؟
في الإجابة على التساؤل، نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من "حماس" أن مقاتلي الحركة كانوا غالباً ما يتدربون على مرأى الجميع، بينما كان يتم دفع إسرائيل إلى الاعتقاد بأنها تلجم الحركة، التي أنهكتها الحرب من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية إلى العمال في قطاع غزة".
وأوضح المصدر أن "حماس" استخدمت تكتيكاً استخباراتياً غير مسبوق لتضليل إسرائيل خلال الأشهر الماضية، من خلال إعطاء انطباع بأنها ليست على استعداد لخوض قتال أو مواجهة مع إسرائيل أثناء التحضير لهجومها الضخم.
وذكر أن إسرائيل ومنذ وقت طويل كانت تتفاخر بقدرتها على اختراق الفصائل ومراقبتها، ولذلك كان تجنب التسريبات جزءاً حاسماً من خطة "حماس"، مضيفاً أن العديد من قادة الحركة لم يدركوا الخطط، وأن المقاتلين الذين شاركوا في الهجوم، والبالغ عددهم ألف مقاتل، لم يكونوا على دراية بالغرض من التدريبات أثناء إجرائها.
وبيّن المصدر أن العملية قسمت إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى تمثلت في إطلاق 3000 صاروخ من غزة بالتزامن مع عمليات توغل نفذها مقاتلون باستخدام طائرات شراعية معلقة عبر الحدود، والثانية، عمل المقاتلون على تأمين المناطق لتتمكن قوات الكوماندوز من اقتحام الجدار الخرساني المحصن إلكترونياً، الذي يفصل غزة عن المستوطنات، والمرحلة الثالثة، استخدم المقاتلون متفجرات لاختراق الحواجز، ثم عبروها مسرعين على دراجات نارية، فيما عملت الجرافات على توسيع الفجوات في الجدار ليتمكن المزيد من المقاتلين من الدخول بسيارات رباعية الدفع، وهاجمت وحدة كوماندوز مقر الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، وشوشت اتصالاته، ومنعت الأفراد من الاتصال بالقادة أو ببعضهم البعض، والمرحلة الرابعة، تضمنت نقل الرهائن إلى غزة، وتحقق ذلك في وقت مبكر من الهجوم.