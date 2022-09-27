مصر أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا خلال 2021

بالإضافة إلى ذلك يؤكد التقرير على أن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمة في أوكرانيا يُتوقع أن تسهم في الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري وتعزيز حاجة الأوروبيين إلى الأمن"، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وبولندا والنرويج، أعلنت زيادة ميزانية الدفاع".