"بايدن" معانقاً نتنياهو في تل أبيب.. ويزعم: "هم مَن فجّروا المستشفى وليس أنتم"

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أسفه للقصف الذي استهدف مشفى "المعمداني" في غزة أمس الثلاثاء، زاعماً أن حركة "حماس" وراء هذه الكارثة الإنسانية.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".
وأضاف: "أنا هنا لسبب بسيط، وهو أن أبيّن للشعب الإسرائيلي والعالم بأسره موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، فقد أردت القدوم إلى تل أبيب شخصياً من أجل ذلك".
وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكياً إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبأوا في الملاجئ بسبب إرهاب حماس، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان".
وشدّد بايدن، على أهمية القوة، قائلاً: "صحيح أن القوة مهمة ولكنها مثال ونموذج فقط، وأتطلع قدماً إلى ما يمكننا إنجازه خلال الزيارة".
وخاطب بايدن، الإسرائيليين بالقول: "كل هذه الشجاعة كانت مصدر إلهام بالنسبة لنا".
بدوره، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شكره لبايدن، على دعمه "المطلق"، مشيرا إلى أن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق"، داعيا "على العالم أن يتّحد لهزيمة حماس"، وفق قوله.
وتأتي زيارة بايدن "لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، والتزامها القوي بأمنها" إلى جانب البحث مع المسؤولين الإسرائيليين التطورات الجارية، وفق تصريحات سابقة للخارجية الأميركية.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الرئيس سيوضح مرة أخرى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).