"بايدن" معانقاً نتنياهو في تل أبيب.. ويزعم: "هم مَن فجّروا المستشفى وليس أنتم"

وتابع: "منذ بداية هذه الحرب تم ذبح المئات وبينهم 31 أمريكياً إلى جانب اختطاف العشرات، وأحاول أن أتخيل كيف عاش الناس واختبأوا في الملاجئ بسبب إرهاب حماس، وهذا يثير التساؤلات والحيرة ولكن يجب على إسرائيل الرد على هذه الاعتداءات، ويجب التذكير بأن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون الأبرياء يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان".