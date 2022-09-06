جنين.. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الشاب محمد موسى سباعنة (29 عامًا) استُشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال؛ فيما أصيب سبعة آخرون أحدهم بجروح بالغة، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.