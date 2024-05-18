اليوم 225 للعدوان.. قصف الاحتلال يتواصل مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

واصلت قوّاتُ الاحتلال عدوانَها على غزة لليوم الـ225 على التوالي، وقصفت عدة مناطق في القطاع، تركّزت في مدينة رفح جنوبًا، وخلّفت عشرات الشهداء والجرحى.
وأصيب اليوم 3 مواطنين على الأقلّ عقب قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.
ووفق وكالة وفا للأنباء: استشهد فلسطينيان فجرًا، في قصف للاحتلال استهدف منزلًا وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.
وأصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق آليات جيش الاحتلال النيران بكثافة صوبهم، بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب شرق رفح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت التخصصي غربًا.
وأطلقت طائرات الاحتلال النيران بكثافة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.
وأكدت مصادر طبية أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصفُ الصاروخي منزلَ عائلة اصليح في منطقة معن في خانيونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدّى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.
وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامنًا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني.