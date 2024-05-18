اليوم 225 للعدوان.. قصف الاحتلال يتواصل مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

وأكدت مصادر طبية أن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصفُ الصاروخي منزلَ عائلة اصليح في منطقة معن في خانيونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدّى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.