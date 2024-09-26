من يواجه آلة القتل والتدمير؟.. 200 ألف نازح جراء العدوان الإسرائيلي بلبنان

وقال "ياسين" في تصريح تلفزيوني: إن "أعداد النزوح في ارتفاع جراء تصعيد العدوان الإسرائيلي وهو يتراوح بين 150 ألفًا إلى 200 ألف نازح، تم توزيعهم على 400 مركز إيواء عبارة عن مدارس حكومية لتكون أماكن آمنة للإيواء"؛ مشيرًا إلى أن "أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 1247 شهيدًا و5 آلاف و272 جريحًا".