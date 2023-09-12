مسؤول دولي: مفقودو فيضانات ليبيا 10 آلاف

أفاد مسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين بعد السيول والفيضانات العارمة في ليبيا.
وقال "رمضان" للصحافيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس: "يمكننا أن نؤكد من مصادرنا المستقلة أن عدد المفقودين وصل إلى عشرة آلاف حتى الآن"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل: "إن أعداد الوفيات التي ستظهر غداً في درنة مخيفة، وستكون أكبر بكثير مما هو معلن حالياً".
وبين "عبدالجليل أن الوضع لا يزال خطيراً في المدينة الواقعة بشرق ليبيا، وأن هناك أماكن لا تزال معزولة.
وأضاف أن السيول جرفت أحياء كاملة في درنة، والقوات المسلحة تقوم بجهود كبيرة للوصول إلى هذه المناطق.