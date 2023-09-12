مسؤول دولي: مفقودو فيضانات ليبيا 10 آلاف

من جهته، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل: "إن أعداد الوفيات التي ستظهر غداً في درنة مخيفة، وستكون أكبر بكثير مما هو معلن حالياً".