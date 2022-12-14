"إسرائيل" تتبنى المسؤولية عن تدمير قافلة الأسلحة والوقود الإيرانية

ولم يذكر "كوخافي" تاريخ الواقعة، لكنه ذكر أنها حدثت قبل عدة أسابيع، وبدا أنه يشير إلى هجوم وقع في الثامن من نوفمبر، وقال مسؤولون عراقيون حينئذ إنه "دمر شاحنتين للوقود"، وفقاً لـ"رويترز".