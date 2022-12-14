"إسرائيل" تتبنى المسؤولية عن تدمير قافلة الأسلحة والوقود الإيرانية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم (الأربعاء)، المسؤولية عن ضربة جوية استهدفت مؤخرًا قافلة إيرانية محملة بالأسلحة والوقود دخلت سوريا من العراق.
ولم يذكر "كوخافي" تاريخ الواقعة، لكنه ذكر أنها حدثت قبل عدة أسابيع، وبدا أنه يشير إلى هجوم وقع في الثامن من نوفمبر، وقال مسؤولون عراقيون حينئذ إنه "دمر شاحنتين للوقود"، وفقاً لـ"رويترز".
وأمام مؤتمر استضافته جامعة رايشمان، قال "كوخافي": "لولا المخابرات الإسرائيلية لربما لم نعلم أن من بين 25 شاحنة في القافلة كانت هناك شاحنة تحمل أسلحة وهي الشاحنة رقم ثمانية".
وأضاف: "كان علينا إرسال الطيارين، وكان عليهم معرفة كيفية مراوغة صواريخ أرض جو"، في إشارة إلى المقاتلات التي استُخدمت في المهمة.