موسكو تتّهم كييف بتحريض الروس على استهداف مراكز التجنيد

وقال الجيش الروسي، الثلاثاء، إنه قصف مركز قيادة عسكريًا أوكرانيًا في بوكروفسك بشرق أوكرانيا، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل في اليوم السابق بحسب كييف، في ضربة مزدوجة على مبانٍ مدنية.