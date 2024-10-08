محور الصراع.. روسيا تسيطر على قريتين جديدتين شرق أوكرانيا وتستمر في زحفها نحو توريتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم عن سيطرتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهما زوريان وزولوتا نيفا، مما يعزز تقدم قواتها في منطقة دونيتسك بحسب سكاي نيوز عربية , ووصفت الوزارة هذه العملية بأنها "تحرير" للقرى، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تحسين الوضع التكتيكي للقوات الروسية، ويخترق دفاعات الجيش الأوكراني بشكل أعمق، على حد وصفها.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة خيرسون هجوماً روسياً أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بينما أفاد رئيس بلدية خاركيف بإصابة 21 شخصاً جراء هجوم صاروخي استهدف منطقة صناعية بالمدينة.
من جهتها، أكدت كييف دخول القوات الروسية إلى ضواحي مدينة توريتسك، حيث تدور معارك شرسة عند مداخل المدينة، والتي تعتبر نقطة محورية في الصراع المستمر منذ سنوات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تقدمها في المنطقة، مستخدمةً تكتيكات هجومية متزايدة.
في جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط 16 هجوماً بالطائرات المسيرة الأوكرانية، حيث تم إسقاط معظمها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، مما يعكس تزايد النشاط العسكري بين الطرفين في ظل تصاعد حدة الصراع.