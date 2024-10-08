محور الصراع.. روسيا تسيطر على قريتين جديدتين شرق أوكرانيا وتستمر في زحفها نحو توريتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم عن سيطرتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهما زوريان وزولوتا نيفا، مما يعزز تقدم قواتها في منطقة دونيتسك بحسب سكاي نيوز عربية , ووصفت الوزارة هذه العملية بأنها "تحرير" للقرى، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تحسين الوضع التكتيكي للقوات الروسية، ويخترق دفاعات الجيش الأوكراني بشكل أعمق، على حد وصفها.