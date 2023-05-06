الجيش الروسي يعلن تحرير 3 طيارين أسرى من أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها: "في 6 مايو، نتيجة لعملية مفاوضات معقدة؛ تمت استعادة ثلاثة من العسكريين الروس هم طيارون من القوات الجوية الروسية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف؛ حيث واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر".