الجيش الروسي يعلن تحرير 3 طيارين أسرى من أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، تحريره لثلاثة طيارين في القوات الفضائية الجوية الروسية، من الأسر الأوكراني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها: "في 6 مايو، نتيجة لعملية مفاوضات معقدة؛ تمت استعادة ثلاثة من العسكريين الروس هم طيارون من القوات الجوية الروسية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف؛ حيث واجهوا خطرًا مميتًا في الأسر".
وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم"، أن "جميع المُفرَج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".
وذكر البيان أن طائرات نقل عسكرية ستنقل المحرَّرين إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية؛ لتلقي العلاج والخضوع لعملية إعادة التأهيل.
يُذكر أن آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، جرت في 26 أبريل الماضي، عندما أعلنت الدفاع الروسية تحرير 40 عسكريًّا لها.