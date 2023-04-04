الجيش الأمريكي يقضي على قيادي بارز في "داعش" بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة نفّذت عملية عسكرية تمخّضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا أمس، وذلك في أحدث ضربة للتنظيم الذي أشاع الذعر في الشرق الأوسط يومًا ما.
وأوضحت القيادة في بيان أن القيادي خالد أحمد الجبوري، كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا، وطوّر هيكله القيادي، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن مقتل "الجبوري" سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات في الخارج.
وبيّنت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون في هذه الضربة، وأن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا للمنطقة وما وراءها.
وقالت القيادة: "على الرغم من تراجع قوته، إلا أن التنظيم لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات في المنطقة، ولديه رغبة في تنفيذ عمليات خارج الشرق الأوسط".