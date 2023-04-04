الجيش الأمريكي يقضي على قيادي بارز في "داعش" بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة نفّذت عملية عسكرية تمخّضت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا أمس، وذلك في أحدث ضربة للتنظيم الذي أشاع الذعر في الشرق الأوسط يومًا ما.