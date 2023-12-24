إسرائيل تعتزم إنشاء هيئة في غزة لتوزيع المساعدات

وأشارت إلى أن هذه الهيئة التي ستتولى المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية قد تصبح هي ذاتها بعد الحرب التي ستتولى زمام الأمور في قطاع غزة بأكمله في المستقبل.