الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ13 من عقوباته على روسيا لغزوها أوكرانيا

وأوضحت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة "إكس"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتوّ من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".