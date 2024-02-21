الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ13 من عقوباته على روسيا لغزوها أوكرانيا

فرض الاتحادُ الأوروبي، اليوم "الأربعاء"، حزمةً جديدة من العقوبات على روسيا قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لغزوها أوكرانيا؛ بحسب ما أعلنت بلجيكا التي تتولّى الرئاسة الدورية للتكتل.
وأوضحت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة "إكس"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتوّ من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأَضافت: أن الحزمة الجديدة تعد واحدة من أكثر الحزم الشاملة التي يوافق عليها التكتل.
وتضمن مقترح العقوبات فرض قيود على صادرات ثلاث شركات صينية لتزويدها إمدادات للجيش الروسي، وكذا وضع وزير الدفاع الكوري الشمالي على لائحة سوداء على خلفية تزويد موسكو بصواريخ.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة أيضًا شركات من الهند وتركيا وصربيا؛ لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.
وتنص الحزمة كذلك على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر إلى أراضي التكتل للأشخاص المعنيين.
ولا يزال ينبغي اعتماد العقوبات بشكل نهائي من الدول الـ27 قبيل 24 فبراير "شباط"، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عامين.