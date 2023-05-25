اليابان تستنفر طائراتها المقاتلة بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد

وجاء في بيان مقتضب لهيئة الأركان اليابانية أن طائرة روسية توجّهت من شمال اليابان باتّجاه ساحلها الغربي، بينما اتبعت أخرى مسارًا مشابهًا على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته.