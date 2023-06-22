تجدد المعارك في السودان فور انتهاء الهدنة بين طرفي النزاع

وأفاد شهود عيان بأنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان بشمال غرب العاصمة "قصفًا مدفعيًّا" فيما حلّقت فوقها طائرات مقاتلة. وفي جنوب أم درمان، أفاد آخرون بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.