تجدد المعارك في السودان فور انتهاء الهدنة بين طرفي النزاع

أفادت مصادر بأن الجيش شن هجومًا على تجمعات المتمردين في أم درمان، وكبّدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات؛ فيما هاجمت قوات الدعم السريع رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.
فقد استيقظ سكان العاصمة السودانية على تجدد القصف المدفعي والمعارك، مع انتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت ثلاثة أيام؛ فيما شهدت ولاية جنوب كردفان أعمال عنف كثيفة منذ الصباح الباكر.
وأفاد شهود عيان بأنه مع انتهاء الهدنة، شهدت منطقة شمال أم درمان بشمال غرب العاصمة "قصفًا مدفعيًّا" فيما حلّقت فوقها طائرات مقاتلة. وفي جنوب أم درمان، أفاد آخرون بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة على مقربة من سلاح المهندسين.
في جنوب البلاد بولاية جنوب كردفان بمدينة الدلنج، وأكد أحد السكان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف وقذائف تسقط داخل الأحياء السكنية منذ الثالثة صباحًا.
وأفاد مصدر في الجيش بأن "الجيش شن هجومًا على تجمعات المتمردين في أم درمان وكبّدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".
فيما هاجمت قوات الدعم السريع رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم؛ على ما أفاد به شاهد عيان.