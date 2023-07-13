انطلاق قمة دول جوار السودان في القاهرة.. و"السيسي" يشير لـ"تداعيات كارثية" للوضع الإنساني

انطلقت في القاهرة قمة دول جوار السودان، وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحها الدعوة إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد.
وقال "السيسي": ندعو إلى وقف الاشتباكات في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل، والسودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": الأزمة السودانية تركت "تداعيات كارثية" فيما يتعلق بالوضع الإنساني.
وأردف: مصر ستسعى بالتعاون مع كل الأطراف إلى وقف نزيف الدم في السودان، ندعو إلى مفاوضات جادة تسهم في وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان، ويجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف إلى الوصول لحل سياسي.
من ناحيته، قال رئيس أريتيريا أسياس أفور، خلال كلمته: ندعو إلى احترام استقلال وسيادة السودان، كما ندعو إلى منع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، والشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة.
بدوره، قال رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت: إنهاء النزاع في السودان هو أولوية للدول المجاورة له.
وأضاف: هذه القمة تأتي في وقت حرج وهي ليست منتدى جديداً، ويجب ألا يتم تجاهل الشعب السوداني في محاولات إيجاد حل للنزاع، وندعو المجتمع الدولي لتوفير سبل التعامل مع الأزمة "الكارثية" بالسودان.