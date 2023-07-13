انطلاق قمة دول جوار السودان في القاهرة.. و"السيسي" يشير لـ"تداعيات كارثية" للوضع الإنساني

من ناحيته، قال رئيس أريتيريا أسياس أفور، خلال كلمته: ندعو إلى احترام استقلال وسيادة السودان، كما ندعو إلى منع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، والشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة.