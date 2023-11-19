في مسيرة صامتة.. الآلاف يتظاهرون في باريس من أجل السلام في الشرق الأوسط

شارك آلاف الأشخاص، اليوم (الأحد) في باريس في مسيرة صامتة وغير سياسية؛ من أجل السلام في الشرق الأوسط، استجابة لدعوة أوساط ثقافية، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
ومن بين المشاركين في الموكب الذي انطلق من معهد العالم العربي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس المعهد جاك لانغ والممثلة إيزابيل أدجاني والكاتب ماريك هالتر، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال "لانغ" للصحافيين: "جاء الناس من أجل تهدئة الأمور. إنهم لا يفكرون بالضرورة بالطريقة نفسها. وأنا أؤيد تماماً هذه المظاهرة الجامعة".
وشارك في المظاهرة عدد قليل من الشبان، ووضع المتظاهرون شارات بيضاء ولوحوا بعلم أزرق عليه حمامة بيضاء وكلمة "سلام".
وانطلق الموكب من ساحة معهد العالم العربي في اتجاه متحف فن وتاريخ اليهودية، ورفعت في مقدمته لافتة بيضاء كبيرة لم يكتب عليها شعار.