في مسيرة صامتة.. الآلاف يتظاهرون في باريس من أجل السلام في الشرق الأوسط

شارك آلاف الأشخاص، اليوم (الأحد) في باريس في مسيرة صامتة وغير سياسية؛ من أجل السلام في الشرق الأوسط، استجابة لدعوة أوساط ثقافية، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".