جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في "إسرائيل" لـ"التشاور"

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية اليوم "أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقّى له من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياته، وقدرته على إجبار "إسرائيل" على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتحرير أكثر من مليوني فلسطيني تختطفهم كرهائن، وهم إجمالا مئة ألف ضعف أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".