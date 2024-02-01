اليوم الـ118 للعدوان.. الإبادة الجماعية تتواصل بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة
واصلت قوات الاحتلال حملتها الممنهجة غير الإنسانية لإبادة الشعب الفلسطيني لليوم الـ118 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
واستُشهد اليوم عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكّن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.
واستشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال لمنزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.
وارتقى شهيد على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع؛ فيما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.
ووصل 14 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد انتشالهم صباح اليوم، من أنحاء متفرقة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 34 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.
وفي سياق منفصل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم، عن 116 معتقلًا بينهم سيدات من قطاع غزة، جرى اعتقالهم من مناطق متفرقة خلال التوغل البري.
وأشارت مصادر محلية، إلى أن عددًا من المعتقلين نُقِلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج، جراء تعرضهم للضرب المبرح والتعذيب.