اليوم الـ118 للعدوان.. الإبادة الجماعية تتواصل بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في غزة

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكّن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.