أوكرانيا تقصف مقر الأسطول الروسي في القرم

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم الأوكراني، مبينةً أنه استهدف حوض سفن في سيفاستوبول، وتسبب في إلحاق أضرار بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح، وفقًا لـ"فرانس برس".