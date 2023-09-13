أوكرانيا تقصف مقر الأسطول الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الأربعاء)، أن قواته ضربت أهدافًا بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم الأوكراني، مبينةً أنه استهدف حوض سفن في سيفاستوبول، وتسبب في إلحاق أضرار بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، أوضح حاكم المدينة المعيّن من روسيا، أن الهجوم تسبب أيضًا في اندلاع حريق وإصابة 24 شخصًا بجروح.
وتستهدف أوكرانيا القرم، التي ضمّتها روسيا في 2014، بشكل متكرر منذ الهجوم الروسي في أوكرانيا، لكن وتيرة وشدة الهجمات تصاعدت مؤخرًا.