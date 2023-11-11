"ماكرون": "لا شرعية" لقتل الأطفال والنساء وكبار السن في غزة

قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون": إن الأطفال والنساء وكبار السن "في قطاع غزة" يتعرّضون للقصف، و"لا شرعية لذلك".
وأوضح الرئيس الفرنسي في مقابل مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، أمس الجمعة: "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون.. هؤلاء الأطفال.. هؤلاء النساء.. هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".
وأضاف ماكرون: "لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك؛ لذا نحضّ إسرائيل على التوقف"؛ بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وأكد ماكرون على أنه "ليس قاضيًا"؛ وذلك في معرض ردّه على سؤال حول انتهاك دولة الاحتلال المحتمل للقانون الدولي. وأبدى الرئيس الفرنسي قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن ينضمّ زعماء دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى دعواته لوقف إطلاق النار؛ قال ماكرون "آمل أن يفعلوا ذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من "11078" شخصًا، بينهم أكثر من "4506" أطفال؛ وفقًا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي غداة "مؤتمر إنساني" نُظّم الخميس في باريس، بمبادرة من ماكرون، دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".
وشدّد، الجمعة، على أنه "لا يوجد حلٌّ آخر سوى هدنة إنسانية أولًا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين"؛ بحسب "فرانس برس".
وفي بيانٍ، ردًّا على تصريحات ماكرون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو": إن على زعماء العالم أن يندّدوا بحماس وليس إسرائيل.
وأضاف: "هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة سترتكب غدًا في باريس ونيويورك وفي أي مكان في العالم"؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".