"ماكرون": "لا شرعية" لقتل الأطفال والنساء وكبار السن في غزة

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من "11078" شخصًا، بينهم أكثر من "4506" أطفال؛ وفقًا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.