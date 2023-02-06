هلع في لبنان.. السكان يشعرون بزلزال تركيا القوي وينزلون للشوارع

وأكّد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أنه عند الساعة 3:17 فجراً بتوقيت بيروت، حصلت هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني نحو 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان، خصوصاً في المناطق الساحلية الشمالية.