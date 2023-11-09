القصف دمّر "62" مؤسسة إعلامية.. استشهاد "40" صحفيًّا فلسطينيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت نقابة الصحفيين بأن "200" من عائلات الصحفيين استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت "70" منزلًا لتلك العائلات في مختلف مناطق قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت "20" صحفيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.