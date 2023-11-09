القصف دمّر "62" مؤسسة إعلامية.. استشهاد "40" صحفيًّا فلسطينيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وثّقت نقابةُ الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها، استشهادَ "40" صحفيًّا فلسطينيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمرّ لليوم الـ"34" على التوالي.
وأفادت نقابة الصحفيين بأن "200" من عائلات الصحفيين استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت "70" منزلًا لتلك العائلات في مختلف مناطق قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت "20" صحفيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن القصف الإسرائيلي دمّر "62" مؤسسة إعلامية وصحفية، مؤكدة أن شهر أكتوبر الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية، داعية كل الأطراف الدولية لتوفير الحماية للصحفيين.