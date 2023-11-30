تحسبًا لاندلاع الاشتباكات مجددًا.. "مدني غزة" يستخرج 300 جثة متحللة خلال الهدنة

تسابق قوات الدفاع المدني في مدينة غزة، الزمن لانتشال أكبر عدد من الجثث المتحللة تحت وفوق الأنقاض، تحسبًا لاندلاع الاشتباكات مجددًا بانتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن قوات الدفاع المدني كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها لإخراج آلاف الجثث والمفقودين أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.
ووفق سكاي نيوز عربية تمكنت الفرق منذ بداية الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل من انتشال حوالي 300 جثة متحللة بالشوارع والطرقات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها وانتشالها.
وبالرغم من نجاح فرق الدفاع المدني، على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثث، إلا أن حجم الدمار في القطاع كبير، سيما الطرق والمنازل، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع قرابة الـ 50 يومًا الماضية، تاركة خلفها دمارًا هائلًا.
وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الصعوبات التي تواجهها فرق الدفاع المدني في القطاع، قائلًا إن آليات العمل بطيئة جدًا بسبب تدمير الطرق والذي بدوره تسبب في صعوبة الوصول إلى المنازل المهدمة، وطواقم الدفاع المدني تعمل بالحد الأدنى من المعدات، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الطواقم في القطاع.
ولفت بصل إلى أنه مع استهداف القوات الإسرائيلية لجميع الحفارات المتواجدة بقطاع غزة، باتت فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة.
وتابع، تم تدمير ما يزيد عن ثلثي معدات وسيارات الدفاع المدني بغزة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر لهذه المعدات والآلات.
وتواصل استهداف القصف الإسرائيلي لفرق الدفاع المدني، ما تسبب في وفاة 25 فردًا منهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، وخروجهم جميعًا عن الخدمة، وبالتالي تسبب غيابهم في عجز غير مسبوق في أعداد الفرق بالقطاع.
وأضاف بصل أن منع القوات الإسرائيلية طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى بعض المناطق التي تضم مئات الشهداء في مناطق، تسبب في توقف عملهم في هذه المناطق، لافتًا إلى أن الجرافات المستخدمة من قبل طواقم الدفاع المدني لا تفي بالغرض، ولا يمكن أن تقوم بعمل الحفارات.
وشدد على أن الإمكانيات التي تمتلكها فرق الدفاع المدني ضعيفة، مقارنة بالآلات والمعدات الضخمة التي تحتاجها الفرق لإزالة هذا الكم الكبير من الركام وإخراج من أسفله.
وأكد أن كل هذه المعوقات، وقفت عائقًا أمام خدمات قوات الدفاع المدني في قطاع غزة، وتسببت في توقف الطواقم عن القيام بمهامهم في استخراج الجثث من أسفل الأنقاض بمدينة غزة وشمال القطاع.
وأشار محمود بصل إلى أن قوات الدفاع المدني تضع نصب أعينها الاهتمام بانتشال الجثث المتواجدة فوق الأنقاض وفي الشوارع والطرقات وداخل الشقق السكنية.
وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي.