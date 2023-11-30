تحسبًا لاندلاع الاشتباكات مجددًا.. "مدني غزة" يستخرج 300 جثة متحللة خلال الهدنة

وأضاف بصل أن منع القوات الإسرائيلية طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى بعض المناطق التي تضم مئات الشهداء في مناطق، تسبب في توقف عملهم في هذه المناطق، لافتًا إلى أن الجرافات المستخدمة من قبل طواقم الدفاع المدني لا تفي بالغرض، ولا يمكن أن تقوم بعمل الحفارات.