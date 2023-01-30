مسؤول: الجيش الأمريكي لم يشارك بغارات "المُسَيرات" على إيران

ولم تُحَمّل طهرانُ أيَّ جهة مسؤولية ما وصفه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان بـ"الهجوم الجبان" الذي كان يستهدف إثارة "حالة من عدم الأمن" في إيران؛ لكن التلفزيون الإيراني بث تصريحات للنائب حسين ميرزاعي قال فيها إن هناك "تكهنات قوية" بأن إسرائيل وراء ذلك.