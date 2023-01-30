مسؤول: الجيش الأمريكي لم يشارك بغارات "المُسَيرات" على إيران

قال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): لم تشارك أي قوات عسكرية أمريكية في الهجوم بطائرات مُسَيرة على مصنع عسكري في إيران؛ لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت إيران إنها اعترضت طائرات مُسَيّرة استهدفت مصنعًا عسكريًّا بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد؛ مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.
ولم تُحَمّل طهرانُ أيَّ جهة مسؤولية ما وصفه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان بـ"الهجوم الجبان" الذي كان يستهدف إثارة "حالة من عدم الأمن" في إيران؛ لكن التلفزيون الإيراني بث تصريحات للنائب حسين ميرزاعي قال فيها إن هناك "تكهنات قوية" بأن إسرائيل وراء ذلك.