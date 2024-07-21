رئيس مجلس النواب الأمريكي: بايدن غير مؤهَّل للرئاسة وعليه الاستقالة "فورًا"

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، أنه يتعيَّن على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورًا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سِنه.
وفي التفاصيل، جاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسًا؛ وعليه أن يستقيل فورًا".
وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يُبلّغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد بأنه سينسحب منه.
وقال المصدر لـ"رويترز" طالبًا عدم الكشف عن هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قُدمًا في كل شيء، وبأقصى سرعة. في نحو الساعة الـ1:45 بعد ظهر اليوم أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين بأنه غيَّر رأيه".
وقرر الرئيس الأمريكي بايدن أمس الأحد الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر؛ وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقال: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".
وأنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض سنوات أخرى في المنصب، وفقًا لـ"العربية نت".
ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إلى شبكة "سي.إن.إن" بأنه يعتقد أن هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، مضيفًا: "الولايات المتحدة عانت كثيرًا بسبب إدارة بايدن؛ فهو لا يستحق الترشح لولاية ثانية".