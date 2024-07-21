رئيس مجلس النواب الأمريكي: بايدن غير مؤهَّل للرئاسة وعليه الاستقالة "فورًا"

وذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يُبلّغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد بأنه سينسحب منه.