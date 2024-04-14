خبير عسكري مصري: ضربة اليوم لم تكن في صالح إيران.. و"إسرائيل" لن تستطيع الرد لهذه الأسباب

وأوضح "الحلبي" أن المشكلة هي أن هذا الصراع يقع في معظمه داخل الأراضي العربية، فضلًا عن مشاركة وكلاء إيران في المنطقة بتلك الضربة سواء حزب الله اللبناني أو الحوثيون في اليمن، وبالتالي تحولت المنطقة العربية إلى مسرح عمليات لدول غير عربية، مما كان له العديد من السلبيات على دول المنطقة، خاصة تلك التي ستمر منها الضربة الإيرانية؛ لأنه يعد تعديًا على سيادتها، مما دفع لغلق المجال الجوي للأردن والعراق ولبنان، وهو ما يحمل تداعيات سلبية على حركة الطيران المدني والسياحة وكل الأعمال الخاصة بالطيران لتلك الدول.