"لبيد": الرئيس الأميركي فقد الثقة بـ"نتنياهو" مثل معظم الإسرائيليين

وأضاف "لبيد" في تصريحات نقلتها عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي وكتبها على منصة "إكس": "للأسف بايدن على حق، لقد فقدوا الثقة في نتنياهو، وهذا ليس مفاجئاً. نصف حكومته لا تثق به، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم بنتنياهو منذ زمن طويل.