"لبيد": الرئيس الأميركي فقد الثقة بـ"نتنياهو" مثل معظم الإسرائيليين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم (الأحد): "إن الرئيس الأميركي جو بايدن فقد الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لا يعد مفاجئاً".
وأضاف "لبيد" في تصريحات نقلتها عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي وكتبها على منصة "إكس": "للأسف بايدن على حق، لقد فقدوا الثقة في نتنياهو، وهذا ليس مفاجئاً. نصف حكومته لا تثق به، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم بنتنياهو منذ زمن طويل.
وتابع: "إن الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو هو مصلحته السياسية"، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد انتقد في مقابلة تلفزيونية، أمس، "نتنياهو"، وقال: "إن نتنياهو يرتكب خطأ في إدارة الحرب ويقلب العالم ضد إسرائيل".