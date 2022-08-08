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الرئيس الأمريكي غاضب جداً لقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ إنه غاضبٌ من مقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، وذلك في جرائم تحقّق الشرطة فيها باعتبارها هجمات مرتبطة.
وقال بايدن؛ عبر تويتر، إنه حزين لعمليات القتل في مدينة ألباكركي، وإن إدارته تقف بقوة مع المجتمع المسلم في الولايات المتحدة.
وتقول الشرطة إن أحدث الضحايا قُتل بالرصاص يوم الجمعة.
وقتل اثنان آخران في الأسبوعين الماضيين، وتُوفي آخر في نوفمبر الماضي.
وكان الرجال الأربعة، وهم منحدرون من جنوب آسيا، قد نُصبت لهم أكمنة وتعرّضوا لإطلاق نارٍ.