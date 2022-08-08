الرئيس الأمريكي غاضب جداً لقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن؛ إنه غاضبٌ من مقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، وذلك في جرائم تحقّق الشرطة فيها باعتبارها هجمات مرتبطة.