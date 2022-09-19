فرنسا تحذر إيران: فرصة إيجاد حل للاتفاق النووي آخذة في التراجع

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم (الاثنين)، إيران من أنه لن يكون هناك عرض أفضل مما قدم لها لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وأن الأمر متروك لها لاتخاذ القرار الآن، لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع.
وقالت كاترين كولونا للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لن يُطرح عرض أفضل على الطاولة والأمر متروك لإيران لاتخاذ القرارات الصحيحة، ولا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبينت أن للولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين موقفاً متطابقاً من مسألة حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران، وهي قضية طالبت طهران بإغلاقها قبل العودة إلى الاتفاق.