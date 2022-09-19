فرنسا تحذر إيران: فرصة إيجاد حل للاتفاق النووي آخذة في التراجع

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم (الاثنين)، إيران من أنه لن يكون هناك عرض أفضل مما قدم لها لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وأن الأمر متروك لها لاتخاذ القرار الآن، لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع.