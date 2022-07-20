الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق سوى الحد الأدنى من المكاسب في شرق أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن "روسيا مستمرة في تحقيق الحد الأدنى من المكاسب في هجومها على إقليم دونباس شرق أوكرانيا".
وبينت الوزارة في تقييمها الاستخباراتي اليومي للغزو الروسي لأوكرانيا، عبر "تويتر"، أن سلطات مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا ذكرت أن القوات الأوكرانية قصفت جسر أنطونوفسكي فوق نهر دنيبرو.
وأضافت أن الجسر يُعد نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية، رغم الاحتمالية الكبيرة لقابلية استخدامه، وأنه نقطة من اثنتين فقط يمكن من خلالهما عبور الطريق فوق نهر دنيبرو، من أجل تزويد أو سحب القوات في الأراضي التي احتلتها غرب النهر.
وأشارت الوزارة إلى أن السيطرة على معابر نهر دنيبرو عامل رئيسي في نتيجة القتال في المنطقة، التي تشمل مدينة خيرسون المهمة سياسياً ورمزياً لروسيا.