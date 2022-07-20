الدفاع البريطانية: روسيا لم تحقق سوى الحد الأدنى من المكاسب في شرق أوكرانيا

وأضافت أن الجسر يُعد نقطة ضعف رئيسية للقوات الروسية، رغم الاحتمالية الكبيرة لقابلية استخدامه، وأنه نقطة من اثنتين فقط يمكن من خلالهما عبور الطريق فوق نهر دنيبرو، من أجل تزويد أو سحب القوات في الأراضي التي احتلتها غرب النهر.