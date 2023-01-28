أوكرانيا تقول إن القتال مستعر وتطالب بمزيد من الأسلحة

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كثّفت محاولاتها لاختراق الدفاعات الأوكرانية فخاضت قتالاً عنيفاً في شرق البلاد؛ ما يؤكّد حاجة كييف إلى مزيدٍ من الأسلحة الغربية.
وقال الجيش الأوكراني إن معارك ضارية استمرت بعد يوم من مقتل 11 شخصاً على الأقل بالصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، فيما بدا أنه ردٌّ على تعهدات دول غربية بتزويد أوكرانيا بدبابات.
وبعدما مارس الحلفاء ضغوطاً على مدى أسابيع، تعهدت ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بعشرات الدبابات الحديثة لمساعدتها على صد القوات الروسية؛ مما فتح الطريق أمام كندا وبولندا وفنلندا والنرويج ودول أخرى لتقديم تعهداتها الخاصة.
وتقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ بالشكر للحلفاء على دعمهم، لكنه جدّد الدعوات لفرض عقوبات أكثر صرامةً على موسكو، وأوضح أن بلاده بحاجة إلى مزيدٍ من الأسلحة لدحر الغزاة في الحرب التي ستُتم عاماً.