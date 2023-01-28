أوكرانيا تقول إن القتال مستعر وتطالب بمزيد من الأسلحة

وتقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ بالشكر للحلفاء على دعمهم، لكنه جدّد الدعوات لفرض عقوبات أكثر صرامةً على موسكو، وأوضح أن بلاده بحاجة إلى مزيدٍ من الأسلحة لدحر الغزاة في الحرب التي ستُتم عاماً.