روسيا نقلت 7 آلاف طفل أوكراني إلى أراضيها

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا جلبت نحو 7 آلاف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.
وقال "كاراسين" في قناته على "تلغرام": "في السنوات الأخيرة وجد سبعة آلاف طفل ملاذاً معنا؛ هرباً من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتعتبر موسكو أن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم.
وتؤكد أوكرانيا أن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني، فيما ذكرت الولايات المتحدة أن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم.