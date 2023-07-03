روسيا نقلت 7 آلاف طفل أوكراني إلى أراضيها

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا جلبت نحو 7 آلاف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.