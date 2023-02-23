مجموعة السبع تدعو "النقد الدولي" لمنح أوكرانيا حزمةَ مساعدات جديدة

دعا وزراء مال مجموعة السبع، صندوق النقد الدولي؛ إلى تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس المقبل؛ وفقًا لبيان مشترك نُشر اليوم "الخميس".
وقال وزراء مال الدول السبع المتطوّرة في بيانهم: "إن العقوبات حتى الآن أضعفت بشكل كبير قدرةَ روسيا على شنّ حربها غير المشروعة. وسنواصل مراقبة فعالية العقوبات من كثب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف الوزراء: "سنواصل أيضًا العملَ بتعاون وثيق مع شركائنا؛ لفرض عقوباتنا، ومنع أي محاولة للتهرب منها أو التحايل عليها. وفي هذا السياق ندعو الدول الأخرى للانضمام إلى عقوباتنا ضد روسيا".