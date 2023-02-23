مجموعة السبع تدعو "النقد الدولي" لمنح أوكرانيا حزمةَ مساعدات جديدة

وقال وزراء مال الدول السبع المتطوّرة في بيانهم: "إن العقوبات حتى الآن أضعفت بشكل كبير قدرةَ روسيا على شنّ حربها غير المشروعة. وسنواصل مراقبة فعالية العقوبات من كثب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر"؛ وفقًا لـ"رويترز".