للمرة الثانية خلال أيام.. إعلان حالة التأهب الجوي بجميع أنحاء أوكرانيا

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع تم إعلان حالة التأهب الجوي في كافة مناطق أوكرانيا اليوم السبت، وتلته تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المدن، بعد الضربة الصاروخية المكثفة التي تعرضت لها البلاد أمس.