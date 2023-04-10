بكين تندد بـ"توغل" مدمرة أمريكية بالتزامن مع مناورات عسكرية لمحاكاة تطويق تايوان

أظهرت صور نشرها الجيش الصيني يوم الاثنين، طائرات مقاتلة قيل إنها في شرقي تايوان زاد التوتر بين الصين والولايات المتحدة مع تنفيذ بكين مناورات عسكرية تضمنت محاكاة "تطويق" تايوان.
فقد أدانت الصين انتهاك سفينة حربية أمريكية "بصورة غير قانونية" لمنطقة في بحر الصين الجنوبي تطالب بها بكين.
وأرسلت الولايات المتحدة يوم الاثنين المدمرة "يو إس إس ميليوس"، وهي مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، عبر بحر الصين الجنوبي على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب تايوان.
وقالت واشنطن إن السفينة تبحر في إطار حرية الملاحة البحرية عبر المياه الدولية.
ولكن تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الصيني قال في بيان إن المدمرة "توغلت بشكل غير قانوني في المياه المتاخمة لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية دون موافقة الحكومة الصينية".
وأضاف أن القوات الجوية الصينية "تابعتها، ونفذت عمليات مراقبة للسفينة".