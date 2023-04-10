بكين تندد بـ"توغل" مدمرة أمريكية بالتزامن مع مناورات عسكرية لمحاكاة تطويق تايوان

ولكن تيان جون لي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الصيني قال في بيان إن المدمرة "توغلت بشكل غير قانوني في المياه المتاخمة لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية دون موافقة الحكومة الصينية".