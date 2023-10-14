مصر وتركيا تطالبان باستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأضاف: "إن تصاعد الصراع وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية سببه عدم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، سنواصل العمل لاحتواء الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".