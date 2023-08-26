الولايات المتحدة تنفي تلقيها إخطاراً بمغادرة سفيرتها لدى النيجر البلاد

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون المُراسلات الخاصة بمغادرة سفيرة الدولة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون، قد صدرت عن وزارة الخارجية النيجرية، مؤكدة: "لم يُقدم للإدارة الأمريكية أي طلب من النيجر بمغادرة سفيرتنا".
وجاء هذا النفي، بعدما أمهل المجلس العسكري الذين استولى على السلطة في النيجر قبل شهر، سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ونيجيريا، 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأرجع المجلس السبب، استنادًا لما قال إنه بيان من جانب وزارة الخارجية النيجرية، إلى: "رفض سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ونيجيريا الاستجابة"، دعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة.
وأضافت الوزارة بحسب المجلس العسكري: "هناك تصرفات من جانب الحكومات الأمريكية والفرنسية والألمانية والنيجيرية، تتعارض مع مصالح النيجر".
وأوضحت: "السلطات قررت سحب موافقتها على اعتماد السفراء: الأمريكية كاثلين فيتزجيبون، والفرنسي سيلفان إيت، والألماني أوليفييه شناكنبيرغ، والنيجيري محمّد عثمان، على أن يُغادروا الأراضي النيجرية خلال مهلة 48 ساعة".