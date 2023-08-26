الولايات المتحدة تنفي تلقيها إخطاراً بمغادرة سفيرتها لدى النيجر البلاد

وأرجع المجلس السبب، استنادًا لما قال إنه بيان من جانب وزارة الخارجية النيجرية، إلى: "رفض سفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ونيجيريا الاستجابة"، دعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة.