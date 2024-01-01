إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بـ"النيران الصديقة" والحوادث المختلفة في غزة والضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، أن "نيراناً صديقة" قتلت 18 من جنوده بالخطأ في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.
وأوضح الجيش أن 29 جندياً لقوا حتفهم في حوادث مختلفة، من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة منذ بداية التوغل، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أنه بالإضافة لـ 18 جنديًا قتلتهم "النيران الصديقة"، لقي اثنان مصرعهما نتيجة "انحراف التصويب أثناء إطلاق النار" في غزة، كما لقي 9 جنود آخرين مصرعهم في حوادث عامة داخل القطاع.
ولفت جيش الاحتلال إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى من جنديين إلى 6 جنود حتفهم نتيجة مثل هذه الحوادث، مضيفاً أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن، هو ما بين 12 إلى 18 نوفمبر الماضي، إذ لقي 6 جنود من الجيش الإسرائيلي، مصرعهم، في حوادث عملياتية.
وأشار إلى أنه منذ بداية المعارك، لقي جنديان على الجبهة الشمالية لإسرائيل (على حدود لبنان)، مصرعهما، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخيرة أو الأسلحة أو حوادث دهس، وفي القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي (الضفة الغربية والقدس)، لقي جندي مصرعه نتيجة إطلاق نار خاطئ، فيما أودى حادث سير بحياة آخر.