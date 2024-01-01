إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بـ"النيران الصديقة" والحوادث المختلفة في غزة والضفة

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه في كل أسبوع من العملية البرية، يلقى من جنديين إلى 6 جنود حتفهم نتيجة مثل هذه الحوادث، مضيفاً أن الأسبوع الأكثر دموية في هذا الشأن، هو ما بين 12 إلى 18 نوفمبر الماضي، إذ لقي 6 جنود من الجيش الإسرائيلي، مصرعهم، في حوادث عملياتية.