الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 شركات تُسلِح وتُمَوّل الحرب في السودان

ومن بين الشركات، التي أُضيفت إلى قائمة حظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي والقائمة السوداء لتجميد الأصول، ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وبين تلك الشركات مجموعة شركات نظام الصناعات الدفاعية، التي قدر الاتحاد إيراداتها بملياري دولار في عام 2020.