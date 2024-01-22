الاتحاد الأوروبي يعاقب 6 شركات تُسلِح وتُمَوّل الحرب في السودان

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الحرب في السودان بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ومن بين الشركات، التي أُضيفت إلى قائمة حظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي والقائمة السوداء لتجميد الأصول، ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وبين تلك الشركات مجموعة شركات نظام الصناعات الدفاعية، التي قدر الاتحاد إيراداتها بملياري دولار في عام 2020.
واستهدفت أيضًا ثلاث شركات يسيطر عليها "دقلو" وإخوته، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة في بيان: "ما زال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".