"بوتين" يدعو إلى إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

وتفصيلاً، كلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية، في مرسوم نُشر الثلاثاء، بالتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين، لإنشاء هذه المراكز، من دون مزيدٍ من التفاصيل.