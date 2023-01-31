"بوتين" يدعو إلى إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا المجاورة لروسيا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، كلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية، في مرسوم نُشر الثلاثاء، بالتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين، لإنشاء هذه المراكز، من دون مزيدٍ من التفاصيل.
وعلّق منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في 19 يناير الجاري، على ما أُثير بشأن مشاركة بيلاروسيا المحتملة في الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.
وقال "كيربي" في تصريحات للإعلام، إن واشنطن "لم تشهد أي تحركات من بيلاروسيا تدل على دخول محتمل في الحرب مع أوكرانيا".
أضاف المسؤول الأمريكي البارز: "نراقب التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية، ومن غير الواضح حتى الآن الهدف منها".
شكلت بيلاروسيا، حليف روسيا الوثيق، قاعدة خلفية للقوات الروسية في الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما امتنع الجيش البيلاروسي حتى الآن عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية.
وفي منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا تشكيل قوة عسكرية مشتركة مهامها، بحسب مينسك، "دفاعية" حصرًا.
ويجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات بإمكان أن ينخرط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.