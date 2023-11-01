"حماس": قصف جباليا أسفر عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا

أعلنت حركة "حماس"، عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها؛ جراء القصف الذي استهدف مخيم جباليا.
وأشارت "حماس" إلى أن من بين القتلى السبعة، ثلاثة أشخاص من حَمَلة الجوازات الأجنبية.
وكان متحدث باسم حركة حماس، قد نفى الرواية الإسرائيلية عن وجود أحد قياديي الحركة في مخيم جباليا؛ واصفًا ذلك بأنه "حديث كاذب ولا أساس له من الصحة".
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: إن الجيش الإسرائيلي "يحاول أن يبرر جريمته البشعة ضد المدنيين الآمنين والأطفال والنساء في مخيم جباليا".
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، يُقَدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال؛ فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل نحو 100 في القصف؛ بينما أصيب عشرات آخرون.