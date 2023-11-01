"حماس": قصف جباليا أسفر عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، يُقَدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال؛ فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل نحو 100 في القصف؛ بينما أصيب عشرات آخرون.