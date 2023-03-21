تحليق قاذفتين استراتيجيتين.. رد روسي غاضب على زيارة رئيس وزراء اليابان لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن اثنتين من قاذفاتها الاستراتيجية حلقتا فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات، على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أوكرانيا.
وذكرت الوزارة أن "القاذفتين حلقتا فوق المياه المحايدة، ومع الالتزام التام بالقانون الدولي".
وأضافت أن "القاذفتين الاستراتيجيتين قامتا برحلة مقررة سلفًا برفقة طائرات مقاتلة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتُسيّر موسكو بانتظام طائرات من طراز "توبوليف تو - 95 إم.إس"، القادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه الدولية بالقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في استعراض للقوة.