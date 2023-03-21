تحليق قاذفتين استراتيجيتين.. رد روسي غاضب على زيارة رئيس وزراء اليابان لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن اثنتين من قاذفاتها الاستراتيجية حلقتا فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات، على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أوكرانيا.