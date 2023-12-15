مجهولون يصعدون على متن سفينة مملوكة لشركة بلغارية قُبالة اليمن

ولم تقدم الشركة البلغارية مزيداً من التفاصيل عن الحادث، لكن رئيسها ألكسندر كالتشيف؛ قال لوسائل إعلام محلية، إن الاتصال بالسفينة فُقد في منطقة لم تشهد سابقاً هجمات قرصنة.