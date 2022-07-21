الأمم المتحدة تطالب طرفي النزاع في اليمن بتمديد الهدنة

دعت الأمم المتحدة، اليوم "الخميس"، الطرفين المتحاربين في اليمن إلى التجاوب مع الاتصالات والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بهدف تمديد وتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس "آب" المقبل.
وذكر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، في بيان، أنه كثّف اتصالاته مع الطرفين لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة، واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من أغسطس؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن المكتب أن الهدنة الممتدة والموسعة ستزيد الفوائد للشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة، فضلًا عن الأولويات الأمنية بما في ذلك وقف إطلاق النار.