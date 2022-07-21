الأمم المتحدة تطالب طرفي النزاع في اليمن بتمديد الهدنة

وذكر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، في بيان، أنه كثّف اتصالاته مع الطرفين لدعم تنفيذ جميع عناصر الهدنة، واستكشاف احتمالات هدنة موسعة وممتدة إلى ما بعد الثاني من أغسطس؛ وفقًا لـ"رويترز".