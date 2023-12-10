مقتل 2 واعتقال 15 آخرين حصيلة اقتحام القوات الإسرائيلية للضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت: إن فلسطينييْن قُتِلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا وبلدة عزون بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن الشاب القتيل من دورا اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عامًا.
وأكدت في بيان جديد لها مقتل الفتى محمود باسم أبو هنية (17 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية.
كما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال حملة الاعتقالات، ساري عمرو، بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن وفاته قبل قليل.
وأضاف النادي في بيان له، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، منذ مساء الجمعة وفجر السبت، 15 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى 3700 شخص.