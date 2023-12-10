مقتل 2 واعتقال 15 آخرين حصيلة اقتحام القوات الإسرائيلية للضفة الغربية

وأضاف النادي في بيان له، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، منذ مساء الجمعة وفجر السبت، 15 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى 3700 شخص.