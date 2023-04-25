الأمم المتحدة تتوقع نزوح مئات الآلاف من السودان إلى الدول المجاورة

وأوضح المسؤولون في مؤتمر صحفي في جنيف، أنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم، وفقًا لـ"رويترز".