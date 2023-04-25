الأمم المتحدة تتوقع نزوح مئات الآلاف من السودان إلى الدول المجاورة

أعلن مسؤولو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) أنها تضع خططًا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربًا من العنف.
وأوضح المسؤولون في مؤتمر صحفي في جنيف، أنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم، وفقًا لـ"رويترز".
في السياق نفسه، بيّنت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان ماري هيلين فيرني، أن المفوضية تخطط لاستقبال 125 ألفًا من العائدين لديارهم، الذين يقيمون مؤقتًا في السودان، ولعبور نحو 45 ألف لاجئ سوداني جديد إلى جنوب السودان.
وأضافت أن عشرة آلاف لاجئ وصلوا إلى جنوب السودان بالفعل خلال الأيام الماضية.
من ناحية أخرى، أفادت ممثلة المفوضية في تشاد لورا لو كاسترو، بأن المفوضية تخطط لاستقبال 100 ألف لاجئ من السودان على أسوأ التقديرات، وأن نحو 20 ألفًا وصلوا بالفعل.
ولا يغطي هذا التقدير حتى الآن سوى اثنتين من الدول السبع المجاورة للسودان، إذ لم يتم بعد إتمام التقديرات المتعلقة بالعدد المتوقع للنازحين إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.